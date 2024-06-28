Грудь после операции: важные рекомендации для поддержания формы

Как сохранить идеальную форму груди после операции: советы хирурга

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Большинство женщин уверены, что одной лишь операции будет достаточно для получения идеальных форм. На самом деле, красивая грудь — это результат работы как врача, так и пациента. Пластический хирург Вячеслав Балкизов дал несколько рекомендаций, которые помогут поддерживать грудь в идеальном состоянии долгие годы и не испортить работу врача.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, PDM

Все рекомендации по поддержке формы груди можно разделить на две части. Первая часть связана с ношением белья. После операции врач обязательно порекомендует компрессионное белье и объяснит, в каком режиме, сколько часов в день и сколько недель нужно его носить. Обычно такое белье носят от 3 до 6 недель. Это важно, так как шов под грудью испытывает определенную нагрузку, и грудь склонна к птозу из-за силы земного притяжения. Ношение белья помогает поддерживать грудь и минимизировать нагрузку на шов. Затем компрессионное белье нужно заменить поддерживающим, например, комфортным и правильно подобранным бюстгальтером или спортивным топом. Даже если кажется, что грудь уже не нуждается в специальном белье, следует придерживаться рекомендаций хирурга.

Вторая часть рекомендаций связана с общими правилами восстановления после операции. Даже щадящая операция — это стресс для организма. Важно соблюдать режим сна и отдыха, следить за питанием, дозировать физические нагрузки или вовсе их избегать. Конкретные подробные рекомендации обязательно даст врач при выписке. Спортивные тренировки, особенно разработка мышц груди и предплечий, могут спровоцировать смещение импланта и оказывать давление на швы, что приведет к некрасивому заживлению.