Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Ольга Серябкина рассказала о примирении с Анной Хилькевич после ссоры
Обвивающие стены растения – украшение или вред для здания?
Певица Ханна носит парики для сохранения красоты волос
Любовь Успенская подала иск о защите чести к Филиппу Киркорову
В "Афоне" есть персонаж, который раздражает зрителей больше героя Куравлёва
Филипп Киркоров пополнил коллекцию кукол игрушечной Аллой Пугачёвой
Экономист: доллар не упадёт ниже 85 рублей
Россиянам рассказали, как ухаживать за стареющей кошкой
Как безопасно и быстро разморозить куриную грудку
Грудь после операции: важные рекомендации для поддержания формы

Как сохранить идеальную форму груди после операции: советы хирурга

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Большинство женщин уверены, что одной лишь операции будет достаточно для получения идеальных форм. На самом деле, красивая грудь — это результат работы как врача, так и пациента. Пластический хирург Вячеслав Балкизов дал несколько рекомендаций, которые помогут поддерживать грудь в идеальном состоянии долгие годы и не испортить работу врача.

Как сохранить идеальную форму груди после операции: советы хирурга
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, PDM

Все рекомендации по поддержке формы груди можно разделить на две части. Первая часть связана с ношением белья. После операции врач обязательно порекомендует компрессионное белье и объяснит, в каком режиме, сколько часов в день и сколько недель нужно его носить. Обычно такое белье носят от 3 до 6 недель. Это важно, так как шов под грудью испытывает определенную нагрузку, и грудь склонна к птозу из-за силы земного притяжения. Ношение белья помогает поддерживать грудь и минимизировать нагрузку на шов. Затем компрессионное белье нужно заменить поддерживающим, например, комфортным и правильно подобранным бюстгальтером или спортивным топом. Даже если кажется, что грудь уже не нуждается в специальном белье, следует придерживаться рекомендаций хирурга.

Вторая часть рекомендаций связана с общими правилами восстановления после операции. Даже щадящая операция — это стресс для организма. Важно соблюдать режим сна и отдыха, следить за питанием, дозировать физические нагрузки или вовсе их избегать. Конкретные подробные рекомендации обязательно даст врач при выписке. Спортивные тренировки, особенно разработка мышц груди и предплечий, могут спровоцировать смещение импланта и оказывать давление на швы, что приведет к некрасивому заживлению.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Принято решение о контролируемом спуске МКС с её орбиты на Землю

МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.

NASA закажет у SpaceX космический корабль для спуска МКС за $843 млн
5 признаков того, что ваша кошка вас обожает
"Я Люблю Тебя" по-кошачьи: 5 признаков того, что кошка к вам привязана
В конце июня обязательно подкормите томаты этим: простое аптечное средство увеличит урожайность
Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки
Алексей Венецианов принял смерть как Вещий Олег Сергей Лебедев В Сети враг разгоняет панические настроения по безопасности Крыма Дмитрий Плотников Как изгоняют журналистов из "демократической европейской Грузии" Дарья Асламова
Как часто надо менять воздушный фильтр в двигателе автомобиля
У вас на участке крапива? Стало известно, что это значит для вашей почвы
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Последние материалы
Филипп Киркоров пополнил коллекцию кукол игрушечной Аллой Пугачёвой
Экономист: доллар не упадёт ниже 85 рублей
В Сети враг разгоняет панические настроения по безопасности Крыма
Россиянам рассказали, как ухаживать за стареющей кошкой
Как безопасно и быстро разморозить куриную грудку
Археологи нашли древний корабль викингов в юго-восточной Норвегии
Начата сборка оборудования на малом кольце коллайдера ЦКП "СКИФ"
Рекомендации по безопасной эксплуатации запасного колеса на автомобиле
Подмосковье вводит штрафы за нарушение правил выгула домашних животных
Профессор физики: "Фильмы-катастрофы я смотрю с улыбкой"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников