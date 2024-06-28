Неудачные сочетания в летнем гардеробе: чего избегать

Летом хочется больше стильных экспериментов, но не все они будут удачны. Стилист Анжелика Гребенникова выделила несколько самых неудачных сочетаний, которые можно допустить этим летом.
Одним из таких сочетаний являются яркие сочетания аксессуаров и обуви. Несмотря на то, что идея микса цветов сумочки и обуви уже давно устарела, до сих пор можно встретить девушек, делающих акцент именно на этом. Стилист считает, что попадание обуви и аксессуаров тон в тон выглядит скучно и "пыльно".
Неоновые цвета в образе также не являются удачным выбором. Если вы не планируете посещать тематическую вечеринку, лучше отказаться от кислотных и неоновых цветов, даже летом. Неон уже несколько сезонов как вышел из моды и только удешевляет образ. Вместо этого лучше выбрать трендовые насыщенные цвета, такие как фуксия.
Низкая посадка джинсов и кроп-топы тоже не всегда удачны. Кроп-топы сочетаются лишь с юбками и брюками с высокой талией. Средняя и заниженная посадка в сочетании с укороченными топами создают диспропорции и "режут" фигуру.
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