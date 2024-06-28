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Неудачные сочетания в летнем гардеробе: чего избегать

Анти-тренды лета 2024: советы от стилиста

1:16
Моя семья » Красота и стиль

Летом хочется больше стильных экспериментов, но не все они будут удачны. Стилист Анжелика Гребенникова выделила несколько самых неудачных сочетаний, которые можно допустить этим летом.

Анти-тренды лета 2024: советы от стилиста
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109, CC BY-SA 3.0

Одним из таких сочетаний являются яркие сочетания аксессуаров и обуви. Несмотря на то, что идея микса цветов сумочки и обуви уже давно устарела, до сих пор можно встретить девушек, делающих акцент именно на этом. Стилист считает, что попадание обуви и аксессуаров тон в тон выглядит скучно и "пыльно".

Неоновые цвета в образе также не являются удачным выбором. Если вы не планируете посещать тематическую вечеринку, лучше отказаться от кислотных и неоновых цветов, даже летом. Неон уже несколько сезонов как вышел из моды и только удешевляет образ. Вместо этого лучше выбрать трендовые насыщенные цвета, такие как фуксия.

Низкая посадка джинсов и кроп-топы тоже не всегда удачны. Кроп-топы сочетаются лишь с юбками и брюками с высокой талией. Средняя и заниженная посадка в сочетании с укороченными топами создают диспропорции и "режут" фигуру.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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