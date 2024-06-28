Советы по выбору купальника: лучшие идеи от принцессы Дианы

Купальники сезона 2024: вдохновение от принцессы Дианы

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы уверены, что вы уже выбрали теплое направление для отпуска этим летом, но как у вас обстоят дела с купальником? Если вы все еще в поиске идеального бикини, мы спешим на помощь. Примером для пляжного подражания сегодня станет принцесса Диана.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, PDM

В начале 90-х у Дианы только начинали портиться отношения с королевским двором, и она проводила много времени в поездках, чтобы отвлечься от проблем. Во время одной из поездок в Карибское море Диана выбрала раздельный купальник яркого розового оттенка. В этом сезоне насыщенные цвета снова в топе, поэтому берите с собой не только любимый черный купальник, но и сочную модель в лимонном, розовом или классическом алом цвете.

Анималистичные принты также в тренде. Тигровый, леопардовый или змеиный принт могут смело отправиться с вами в отпуск. Принцесса Диана обожала такие принты и часто демонстрировала их на пляжах. Особенно запомнился её слитный купальник с тигровым принтом.

Несмотря на смелость в принятии решений, Диана часто выбирала классические модели. Черно-белый слитный купальник во время отдыха в Сен-Тропе запомнился многим. Однако лучше выбирать модели с вертикальным разграничением цветов, чтобы не привлекать внимание к нежелательным областям тела и не "украсть" сантиметры роста.

Акварельные принты сейчас также в топе. Почему бы не поэкспериментировать с акварельным принтом и на пляже? Диана щеголяла в акварельном бикини еще в конце 80-х, и мода, как известно, циклична. Не бойтесь выделиться и привлечь внимание на пляже.