Как стать звездой пляжа: лучшие луки сезона 2024

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Трендовые пляжные образы 2024: советы стилиста

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Собраться на пляж — целое мероприятие. Чтобы вы стали главной звездой в предстоящем отпуске, стилист Вероника Петрова предлагает собрать самые трендовые пляжные образы сезона 2024.

Трендовые пляжные образы 2024: советы стилиста
Фото: unsplash.com by Tomas Salas, CC0

Монохромный светлый образ (Total white) станет вашим спасением в любой ситуации на отдыхе. На пляж можно надеть кроп-топ, шорты или короткие велосипедки, а завершить лук льняной рубашкой оверсайз.

Если хочется экспериментов или нужно срочно заменить любимый топ, на помощь придет обычный шелковый платок. Платок отлично сочетается с любым летним низом — от джинсов до шорт. К тому же, платок можно использовать и как элемент вечернего образа, заменив шорты на струящуюся юбку.

Горячий тренд лета 2024 — вязаные пляжные платья макси. Абсолютный фаворит — песочное или молочное платье в пол средней вязки. Оно совсем не теплое, как может показаться, плетение создает эффект шерсти, но оно суперкомфортное в жару. Такое платье можно надеть поверх купальника или на топ, когда нужно выйти на набережную.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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