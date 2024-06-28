Как не выглядеть старше своего возраста: три главные ошибки

Ошибки, которые делают нас старше: мнение специалистов

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Никому не хочется выглядеть старше, чем мы есть на самом деле, но часто мы сами делаем ошибки, из-за которых кажемся старше. Что же мы делаем не так? Ответ на этот вопрос мы нашли, пообщавшись со специалистами.

Фото: unsplash.com by Кристофер Кэмпбелл, CC0

Одна из ошибок — это игнорирование кремов с SPF. Многие женщины любят загар, но забывают, что средства с SPF нужны не только летом, но и в остальные сезоны. Солнечные лучи со временем наносят значительный вред коже, делая её плотной и вызывая преждевременные морщины. Заботьтесь о своей коже уже сейчас.

Еще одна ошибка — ненависть к спорту. Физическая активность — ключ к поддержанию привлекательности. Это не значит, что нужно постоянно ходить в фитнес-центр. Достаточно добавить больше активности в свою жизнь: больше гуляйте, пройдите пару остановок пешком, откажитесь от авто, если есть возможность. Поддерживая организм в тонусе, клетки обновляются, кровообращение улучшается, что приводит к хорошему цвету лица и предотвращает накопление жирового слоя, который добавляет нам возраст.

Третья ошибка — чрезмерное употребление сахара. Сегодня трудно найти продукт без сахара, и многие из нас добавляют его в напитки и еду. Избыток сахара разрушает коллаген, и кожа теряет упругость. Восстановить этот баланс очень сложно, поэтому стоит ограничить потребление сахара.