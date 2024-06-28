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Гиалуроновая кислота: развенчание мифов и раскрытие истин

Вся правда о гиалуроновой кислоте: мифы и факты

2:28
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Гиалуроновая кислота в последние годы стала очень популярной в индустрии ухода за кожей, но вместе с этим возникает много путаницы и мифов. Гиалуроновая кислота — это вещество естественного происхождения, содержащееся в коже, суставах и соединительных тканях человека. Это прозрачное, гелеобразное вещество помогает удерживать влагу и поддерживать ткани в хорошем состоянии. Гиалуроновая кислота способна удерживать воду в 1000 раз больше своего веса, что делает её идеальным увлажняющим средством и помогает поддерживать эластичность и упругость кожи.

Вся правда о гиалуроновой кислоте: мифы и факты
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Миф №1: гиалуроновая кислота подходит только для сухой кожи. На самом деле она подходит для всех типов кожи, увлажняя эпидермис без жирного блеска и не забивая поры. Это важно как для сухой, так и для жирной кожи.

Миф №2: гиалуроновая кислота может заменить увлажняющий крем. Хотя она действительно мощный увлажнитель, сама по себе она не является увлажняющим средством. Гиалуроновая кислота лучше всего работает в сочетании с увлажняющим кремом, повышая его эффективность.

Миф №3: гиалуроновая кислота тяжелая и жирная. На самом деле это легкое и нежирное вещество, легко впитывающееся в кожу и обеспечивающее увлажнение без жирных следов.

Миф №4: гиалуроновая кислота — это агрессивный химикат. Это натуральное вещество, присутствующее в нашем организме. В косметике её получают из растительного сырья, и она не вызывает раздражения.

Миф №5: гиалуроновая кислота вызывает акне. Наоборот, она может быть полезна для кожи, склонной к акне, увлажняя её и уменьшая шрамы от прыщей, улучшая текстуру и вид кожи.

Миф №6: гиалуроновая кислота — это отшелушивающее средство. Хотя она помогает увлажнять и подтягивать кожу, она не является отшелушивающим средством. Гиалуроновая кислота притягивает влагу к клеткам эпидермиса, что помогает сохранить её здоровье и молодость, но сама по себе не удаляет омертвевшие клетки.

Важно помнить, что неправильное использование гиалуроновой кислоты или слишком высокая её концентрация могут вызвать раздражение и сухость.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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