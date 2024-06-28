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Миф о хранении капроновых колготках в морозилке: почему это не спасет их от повреждений?

Может ли хранение капроновых колготок в морозилке повысить их прочность?

1:03
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Капроновые колготки известны своей склонностью к повреждениям, поэтому существует распространённое мнение, что помещение их в морозилку может предотвратить появление стрелок на них. Однако это утверждение не имеет оснований в реальности. Давайте разберёмся, почему капроновые колготки не станут прочнее от холода. 

Может ли хранение капроновых колготок в морозилке повысить их прочность?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Тканевые материалы, такие как капрон, имеют свои физические свойства, которые не изменятся от температуры. Холод может временно сделать материал более хрупким и менее эластичным, что в результате может повысить вероятность его повреждения при растяжении или механическом воздействии.

Чтобы предотвратить повреждения и увеличить срок службы колготок, важно избегать их контакта с острыми предметами и следить за тем, чтобы они не застревали в застёжках или молниях одежды. 

Таким образом, хранение капроновых колготок в морозилке не является эффективным методом для предотвращения их разрывов.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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