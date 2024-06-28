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Как выбрать идеальную прическу для круглого лица: избегайте этих ошибок

Какие причёски нельзя делать девушкам с круглым лицом?

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Вопрос выбора прически играет важную роль в создании гармоничного образа, особенно когда речь идет о девушках с круглым лицом. Правильно подобранная стрижка или укладка может значительно влиять на визуальные пропорции. Вот несколько причёсок, которые не всегда выгодно подчёркивают круглое лицо.

Какие причёски нельзя делать девушкам с круглым лицом?
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell, PDM

Сильный объём в корневой зоне

Прямые причёски с сильным объёмом у корней могут делать лицо ещё более пышным. Это может создать эффект, который не всегда желателен для девушек с круглым лицом.

Слишком короткие стрижки

Очень короткие стрижки, особенно если они обрамляют лицо, могут сделать его ещё более округлым.

Чётко выраженные прямые линии

Стрижки или укладки с чётко выраженными прямыми линиями, особенно в области щек и подбородка, могут усилить визуальную округлость лица. Вместо этого стоит рассматривать каскадные прически, которые помогают смягчить форму и добавить объёма.

Слишком гладкие причёски

Прямые и гладкие укладки, особенно если они создают линии, параллельные лицу, могут подчеркнуть его круглую форму. Вместо этого стоит рассматривать причёски с объёмом и текстурой, которые могут визуально удлинить лицо.

Центральные проборы

Проборы посредине могут делать лицо более круглым, так как они акцентируют внимание на средней части лица. Вместо этого рекомендуется зачёсывать волосы на бок, чтобы создать более гармоничный образ

В конечном счёте выбор прически зависит от индивидуальных предпочтений и стиля, однако стоит учитывать особенности формы лица, чтобы создать более гармоничный и выгодный образ.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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