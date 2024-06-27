Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кустарники, любящие тень, помогут эффективно использовать все зоны на участке
В Абхазии создан Объединенный штаб туриндустрии для изменения закона о туризме
Как приготовить домашнее малиновое варенье
Стоматолог Каркусова: перед едой необходимо снять элайнеры
Россияне выбрали лучшие сервисы для бронирования жилья
Центробанки развитых стран увеличивают золотые резервы
В кинотеатрах России стали показывать фильм Кевина Костнера "Горизонты"
Тюрьма будущего: переживания жертвы будут годами преследовать преступников
Дерматовенеролог Содель: без SPF-крема ожоги и старение кожи неизбежны
Ошибки ухода за кожей вокруг глаз: что стоит знать

Косметолог Рустамова поделилась ошибками в уходе за кожей в области вокруг глаз

1:18
Моя семья » Красота и стиль

Кожа вокруг глаз требует особого внимания, так как возрастные изменения и ошибки ухода проявляются в этой области одними из первых. Косметолог Ольга Рустамова поделилась информацией о наиболее распространенных ошибках в уходе за нежной зоной.

Косметолог Рустамова поделилась ошибками в уходе за кожей в области вокруг глаз
Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, CC BY-SA 3.0

Одной из основных ошибок является неправильное использование средств. Даже самый эффективный крем может привести к покраснению и стянутости кожи, если его наносить неправильно. Важно помнить о правильном способе нанесения и не втирать средство слишком активно.

Еще одна распространенная ошибка — отсутствие защиты кожи вокруг глаз от солнечных лучей. Использование средств с SPF необходимо не только на всей поверхности лица, но и отдельно на этой области. Учитывайте также необходимость ношения солнцезащитных очков для дополнительной защиты.

Третья ошибка — использование средств, которые не соответствуют потребностям кожи. Важно выбирать продукты исходя из индивидуальных потребностей: например, для борьбы с пигментацией подойдет средство с витамином С, а для поддержания упругости — другой состав. Следите за потребностями вашей кожи и выбирайте средства соответственно.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Рандеву не состоится: зрители не покупают билеты на фестиваль "кормилицы СССР"

С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.

На фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале продали всего 10% билетов
Эксперты рассказали, почему кошки будят своих владельцев
Почему кошки любят будить своих владельцев: эксперты назвали 3 основные причины
От муравьёв — ни следа: действенные способы раз и навсегда избавиться от вредителей
Уникальное средство, которое позволит забыть о тле на целый год: инструкция по применению
Лучший музей с автомобилями первых лиц нашего государства Дмитрий Плотников Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития Любовь Степушова
Россия пригрозила ударами, Копенгаген закрывает тренинги украинцев на F-16
Уже на следующий день не вспомнят: сколько времени нужно кошке, чтобы забыть вас
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Последние материалы
Кустарники, любящие тень, помогут эффективно использовать все зоны на участке
В Абхазии создан Объединенный штаб туриндустрии для изменения закона о туризме
Как приготовить домашнее малиновое варенье
Стоматолог Каркусова: перед едой необходимо снять элайнеры
Россияне выбрали лучшие сервисы для бронирования жилья
Центробанки развитых стран увеличивают золотые резервы
В кинотеатрах России стали показывать фильм Кевина Костнера "Горизонты"
Тюрьма будущего: переживания жертвы будут годами преследовать преступников
Косметолог Рустамова поделилась ошибками в уходе за кожей в области вокруг глаз
Дерматовенеролог Содель: без SPF-крема ожоги и старение кожи неизбежны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников