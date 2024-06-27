Ошибки ухода за кожей вокруг глаз: что стоит знать

Кожа вокруг глаз требует особого внимания, так как возрастные изменения и ошибки ухода проявляются в этой области одними из первых. Косметолог Ольга Рустамова поделилась информацией о наиболее распространенных ошибках в уходе за нежной зоной.
Одной из основных ошибок является неправильное использование средств. Даже самый эффективный крем может привести к покраснению и стянутости кожи, если его наносить неправильно. Важно помнить о правильном способе нанесения и не втирать средство слишком активно.
Еще одна распространенная ошибка — отсутствие защиты кожи вокруг глаз от солнечных лучей. Использование средств с SPF необходимо не только на всей поверхности лица, но и отдельно на этой области. Учитывайте также необходимость ношения солнцезащитных очков для дополнительной защиты.
Третья ошибка — использование средств, которые не соответствуют потребностям кожи. Важно выбирать продукты исходя из индивидуальных потребностей: например, для борьбы с пигментацией подойдет средство с витамином С, а для поддержания упругости — другой состав. Следите за потребностями вашей кожи и выбирайте средства соответственно.
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