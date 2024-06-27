Как создать объемную прическу: практичные советы

Как достигнуть визуального эффекта плотных волос: маленькие, но эффективные приемы

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Простые хитрости помогут создать прическу, которая будет выглядеть объемной и густой, даже если у вас тонкие волосы. Эти советы помогут на всех этапах ухода — от мытья до укладки.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Специальные средства. Для придания объема начните с правильного выбора продуктов для ухода за волосами, отмеченных как "Для объема". Такие средства делают волосы легкими и приподнимают их у корней. Исследуйте состав средств, избегая масел и силиконов, которые утяжеляют волосы.

Выбор правильной стрижки. Чтобы волосы казались густыми без особых усилий, выбирайте подходящую стрижку, например, рваную или многослойную. Филировочные ножницы также помогут создать дополнительный объем.

Окраска для объема. Цветовые акценты, такие как более темные корни и светлые блики, создают иллюзию густоты. Для создания объемной прически обратитесь к профессионалу, который поможет подобрать оптимальную схему окрашивания.

Правильная сушка. Для создания объема в корнях высушивайте волосы, наклоняя голову вниз, или используйте круглую щетку для поднятия прядей. Это придаст прическе аккуратность и объем.

Крупные локоны. Легкие волны и локоны визуально придают волосам объем. Рассмотрите этот вариант для укладки на мероприятия, вдохновляясь образами моделей и знаменитостей, таких как Ким Кардашьян.

Начес и пучок. Начесанные локоны, собранные в пучок на затылке, создают видимость большей густоты волос. Кажется, что в самом пучке больше волос, чем есть на самом деле.

### Тени для волос

Используйте тени для волос в форме спрея или пудры, чтобы закрасить кожу головы у корней. Это визуально увеличивает густоту локонов и придает объем.