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Как создать объемную прическу: практичные советы

Как достигнуть визуального эффекта плотных волос: маленькие, но эффективные приемы

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Простые хитрости помогут создать прическу, которая будет выглядеть объемной и густой, даже если у вас тонкие волосы. Эти советы помогут на всех этапах ухода — от мытья до укладки.

Как достигнуть визуального эффекта плотных волос: маленькие, но эффективные приемы
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM
  • Специальные средства. Для придания объема начните с правильного выбора продуктов для ухода за волосами, отмеченных как "Для объема". Такие средства делают волосы легкими и приподнимают их у корней. Исследуйте состав средств, избегая масел и силиконов, которые утяжеляют волосы.
  • Выбор правильной стрижки. Чтобы волосы казались густыми без особых усилий, выбирайте подходящую стрижку, например, рваную или многослойную. Филировочные ножницы также помогут создать дополнительный объем.
  • Окраска для объема. Цветовые акценты, такие как более темные корни и светлые блики, создают иллюзию густоты. Для создания объемной прически обратитесь к профессионалу, который поможет подобрать оптимальную схему окрашивания.
  • Правильная сушка. Для создания объема в корнях высушивайте волосы, наклоняя голову вниз, или используйте круглую щетку для поднятия прядей. Это придаст прическе аккуратность и объем.
  • Крупные локоны. Легкие волны и локоны визуально придают волосам объем. Рассмотрите этот вариант для укладки на мероприятия, вдохновляясь образами моделей и знаменитостей, таких как Ким Кардашьян.
  • Начес и пучок. Начесанные локоны, собранные в пучок на затылке, создают видимость большей густоты волос. Кажется, что в самом пучке больше волос, чем есть на самом деле.

### Тени для волос
Используйте тени для волос в форме спрея или пудры, чтобы закрасить кожу головы у корней. Это визуально увеличивает густоту локонов и придает объем.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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