Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В министерстве обороны Боливии опровергли оправдания путчиста Суньиги
Депутат Госдумы предложила программу компенсации на туризм для участников СВО
Дебаты США: "Сонный Джо" против "Диктатора Трампа"
Автоэксперт Попов оценил тренды на рынке электромобилей
Сергей Лавров выразил поддержку властям Боливии в связи с военным путчем
Андрей Клишас отметил, что отдельного законодательства для мигрантов не будет
Почему стоит украсить сад розовыми цветами?
В ГАИ напомнили о серьёзных последствиях поездки за рулём без прав
Советы, как выбрать качественный чай
Восстановление поврежденных волос: факты и советы

Как избежать секущхся волос

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Длинные волосы могут страдать от различных факторов, включая воздействие солнца, укладки, окраски и недостаток питательных веществ. Волосы состоят преимущественно из белка кератина, влаги и липидов, и их повреждение может привести к потере этих компонентов. Восстановить волосы до первоначального состояния невозможно, однако можно предпринять шаги для улучшения их состояния.

Как избежать секущхся волос
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Растительный кератин и гидролизованные протеины в составе средств для поврежденных волос могут компенсировать недостаток естественных аминокислот, заполняя пустоты в структуре волос и повышая их эластичность. Увлажняющий уход на основе гиалуроновой кислоты, лецитина, масел и экстрактов масличных растений помогает удерживать влагу внутри волоса и подкормить его липидами.

При уходе за поврежденными или длинными волосами рекомендуется использовать как увлажняющие, так и белковые средства. Продукты с протеинами рекомендуется наносить на волосы согретые теплом, чтобы усилить их эффект. Кроме того, важно выбирать правильное полотенце для волос, использовать термозащиту при укладке горячими инструментами и обеспечивать защиту от вредного воздействия горячего воздуха.

В целом, правильный подход к уходу за поврежденными волосами может помочь улучшить их состояние, хотя полное восстановление до первоначального состояния невозможно.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Рандеву не состоится: зрители не покупают билеты на фестиваль "кормилицы СССР"

С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.

На фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале продали всего 10% билетов
Дания отказалась рисковать и закрыла программу подготовки пилотов на F-16 для ВСУ
Россия пригрозила ударами, Копенгаген закрывает тренинги украинцев на F-16
Почему кошки любят будить своих владельцев: эксперты назвали 3 основные причины
От муравьёв — ни следа: действенные способы раз и навсегда избавиться от вредителей
Мороженое. Эксперт ответил на самые волнующие вопросы Дмитрий Плотников Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития Любовь Степушова
Уже на следующий день не вспомнят: сколько времени нужно кошке, чтобы забыть вас
Уникальное средство, которое позволит забыть о тле на целый год: инструкция по применению
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Последние материалы
Андрей Клишас отметил, что отдельного законодательства для мигрантов не будет
Почему стоит украсить сад розовыми цветами?
В ГАИ напомнили о серьёзных последствиях поездки за рулём без прав
Советы, как выбрать качественный чай
Почему кошка мелко трясёт хвостом: объяснение
Как избежать секущхся волос
В России намерены запретить идеологию чайлдфри
Иностранным работникам в России грозят новые ограничения
Актриса Екатерина Варнава усомнилась, что ей нужен муж
"Диета" из темной материи может сделать звезды фактически бессмертными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников