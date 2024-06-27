Питание для здоровых волос: три продукта, которые ускорят рост

Отличное качество волос становится все более редкостью из-за неблагоприятных условий, стресса и нарушенного рациона. Последствия перенесенного ковида также могут привести к ухудшению состояния волос. Но есть способы помочь своему организму самостоятельно, без дорогих процедур у трихолога.
Сладкий перец содержит большое количество витамина C, который действует на волосы как волшебство. Регулярное употребление перца в блюдах поможет ускорить рост волос, делая их более здоровыми и крепкими.
Кисломолочные продукты, богатые кальцием и аминокислотами, необходимы для здоровья волос. Употребление кефира или ряженки способствует восстановлению работы кишечника, что в свою очередь позитивно сказывается на состоянии волос.
Мед, содержащий необходимые элементы, также можно использовать для питательных масок для волос. Он увлажняет кожу головы и стимулирует рост волос, при этом важно употреблять его с осторожностью, особенно для людей, подверженных диабету.
Добавление этих продуктов в рацион поможет усилить рост волос и улучшить их состояние всего за несколько месяцев.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.