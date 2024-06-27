Питание для здоровых волос: три продукта, которые ускорят рост

Три продукта для увеличения густоты волос

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отличное качество волос становится все более редкостью из-за неблагоприятных условий, стресса и нарушенного рациона. Последствия перенесенного ковида также могут привести к ухудшению состояния волос. Но есть способы помочь своему организму самостоятельно, без дорогих процедур у трихолога.

Фото: unsplash.com by Verne Ho, PDM

Сладкий перец содержит большое количество витамина C, который действует на волосы как волшебство. Регулярное употребление перца в блюдах поможет ускорить рост волос, делая их более здоровыми и крепкими.

Кисломолочные продукты, богатые кальцием и аминокислотами, необходимы для здоровья волос. Употребление кефира или ряженки способствует восстановлению работы кишечника, что в свою очередь позитивно сказывается на состоянии волос.

Мед, содержащий необходимые элементы, также можно использовать для питательных масок для волос. Он увлажняет кожу головы и стимулирует рост волос, при этом важно употреблять его с осторожностью, особенно для людей, подверженных диабету.

Добавление этих продуктов в рацион поможет усилить рост волос и улучшить их состояние всего за несколько месяцев.