Причины выпадения волос и как их избежать: советы трихолога

Недостаток питательных веществ и несбалансированное питание часто становятся причинами утраты густоты волос. Трихолог Светлана Амрахова выделяет несколько основных факторов, влияющих на выпадение волос:
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Несбалансированный рацион. Вегетарианство может привести к дефициту витаминов, минералов, железа и белков, что негативно сказывается на состоянии волос. Важно следить, чтобы диета была полноценной и разнообразной.
Обезвоживание. Недостаток жидкости в организме ухудшает доставку кислорода и питательных веществ к волосяным луковицам, что приводит к их выпадению. Регулярное употребление воды крайне важно для поддержания здоровья волос.
Злоупотребление фаст-фудом. Высококалорийная жирная пища способствует себорее и алопеции, мешая усвоению витамина D и способствуя дефициту цинка.
Употребление алкоголя. Алкоголь негативно влияет на состояние сосудистой стенки, что приводит к снижению кровоснабжения волосяных фолликулов и, как следствие, к их выпадению. Умеренное потребление алкоголя и забота о сбалансированном питании помогут избежать этих проблем.