Три эффективных способа быстро убрать отеки с лица

Три быстрых способа избавиться от отеков на лице

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отеки на лице перед важным событием могут испортить настроение любой девушке. Если под рукой нет вашего любимого средства, не беда — вот три лайфхака, которые помогут справиться с проблемой за пару часов без использования профессиональной косметики.

Фото: unsplash.com by Кристофер Кэмпбелл, CC0

Откажитесь от кофе утром. Употребление кофе может способствовать обезвоживанию, что, в свою очередь, провоцирует задержку воды в организме. Вместо кофе выберите травяной чай или другой натуральный напиток, избегая газировки и сладких соков. Обязательно увеличьте потребление чистой воды в течение дня, если у вас нет проблем с почками. Используйте лед. Лед — отличное средство для борьбы с отеками. Держите в морозилке форму со льдом для таких случаев. Для усиления эффекта можно заморозить не простую воду, а отвар ромашки или зверобоя. Однако будьте осторожны при использовании льда в области лица и шеи, особенно если у вас купероз, так как это может усугубить состояние сосудов. Применяйте чайные компрессы. Чай — это прекрасное натуральное средство против отеков. Заварите несколько пакетиков чая, дайте ему остыть до приемлемой температуры и используйте влажные ватные диски с чаем для компрессов на веки. Параллельно можно провести лимфодренажный массаж лица, используя те же ватные диски, что ускорит уменьшение отеков.