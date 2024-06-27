Три неожиданные причины появления темных кругов под глазами

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Многие из нас стараются скрыть темные круги под глазами, которые портят наш внешний вид и выдают несовершенства образа жизни. Однако не всегда стандартные причины, такие как стресс и недосып, являются корнем проблемы. Вот несколько неочевидных причин, которые могут вызывать темные круги под глазами:

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Слишком тонкая кожа. Иногда, несмотря на хорошее питание, регулярные тренировки и достаточный сон, темные круги всё равно могут появиться из-за естественной особенности — чрезмерной тонкости кожи вокруг глаз. В этом случае агрессивные косметологические процедуры могут быть бесполезны. Важно сконцентрироваться на укреплении кожи и бережном удалении макияжа. Неправильное удаление макияжа. Чрезмерно агрессивное или неподходящее средство для удаления макияжа может способствовать истончению кожи вокруг глаз, что усугубляет проблему темных кругов. Рекомендуется использовать специальные средства для этой чувствительной зоны, например, кремы или эмульсии с высоким содержанием витамина С. Воздействие никотина. Курение или нахождение в компании курильщиков оказывает негативное воздействие на кожу, особенно вокруг глаз, где она особенно тонкая. Никотин способствует загустению крови и застою в сосудах, что приводит не только к темным кругам, но и к появлению сосудистой сетки.