Неочевидные риски использования филлеров: о чем молчат косметологи

Опасные филлеры: о побочных эффектах, которые молчат косметологи

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Всё больше женщин прибегают к использованию филлеров для коррекции возрастных изменений и асимметрии лица. Однако помимо общеизвестных аллергических реакций, существуют и другие, менее очевидные побочные эффекты, о которых не всегда предупреждают специалисты. Косметолог Лиана Вишневская рассказывает о некоторых из них.

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Один из таких эффектов — эффект Тиндаля, при котором под кожей начинают просвечивать полосы розового или голубого цвета из-за травматизации тканей во время процедуры. Это может случиться, если специалист использует слишком плотный препарат или проводит процедуру неаккуратно.

Другой нежелательный эффект — побеление кожи в месте инъекции, что может сопровождаться сильной болью. Это может быть вызвано закупориванием сосуда введенным препаратом, часто содержащим лидокаин. В таких случаях важно немедленно сообщить о боли косметологу, чтобы избежать дальнейших осложнений.

Также после процедуры могут образоваться гранулемы — маленькие узелки под кожей, которые формируются как реакция организма на инородное вещество. Если гранулема не рассасывается самостоятельно, необходимо обратиться к специалисту за решением этой проблемы.