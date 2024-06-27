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Подготовка к первому свиданию: какие наряды лучше оставить в шкафу?

Что не стоит надевать на первое свидание?

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Выбор одежды на первое свидание играет ключевую роль в создании положительного впечатления. От того, как вы выглядите и чувствуете себя в выбранном наряде, зависит ваше настроение и уверенность в себе. Однако есть несколько вещей, которые лучше оставить в шкафу, чтобы избежать неловких ситуаций и сохранить хорошее впечатление о себе и о встрече.

Что не стоит надевать на первое свидание?
Фото: unsplash.com by Christiana Rivers christiana, PDM

Очень откровенная одежда

Слишком глубокие вырезы, короткие юбки или обтягивающие наряды могут создать неподходящее впечатление и сконцентрировать внимание на физических аспектах, вместо того чтобы показать вашу личность.

Неудобная одежда и обувь

Если вы не уверены в своей способности носить высокие каблуки, лучше выбрать что-то более удобное. Избегайте ношения чего-либо, в чём вы не чувствуете себя уверенно или комфортно. Это может отразиться на вашем настроении и впечатлении, которое вы произведёте на вашего партнёра.

Спортивный стиль

Также не рекомендуется надевать спортивные наряды, такие как тренировочные костюмы или велосипедки, если это не соответствует месту, куда вы планируете пойти. Это может послать сигнал о том, что вы не придаёте значимости встрече.

Яркие и вызывающие цвета

Одежда с агрессивными принтами или слишком яркими цветами также не лучший выбор. Это может отвлечь внимание от вас как личности и создать впечатление о слишком эксцентричном стиле.

Слишком много аксессуаров

Большое количество украшений могут отвлечь от вашего общения и создать впечатление избыточности. Лучше выбирать минималистичные и стильные аксессуары.

Выберите наряд, который подчеркивает вашу индивидуальность и соответствует обстановке свидания, чтобы создать приятное и запоминающееся первое впечатление.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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