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Тренд на бритьё лица у кореянок: что такое дермапланинг и какие риски могут быть связаны с процедурой?

Бритьё лица: новый корейский тренд для гладкой и сияющей кожи

2:24
Моя семья » Красота и стиль

В последние годы в Корее набирает популярность новый тренд — бритьё лица среди женщин. Эта процедура, которая традиционно ассоциируется с мужчинами, теперь привлекла внимание кореянок, стремящихся к идеально гладкой и ровной коже. Давайте разберёмся, что представляет собой этот тренд и какие риски могут быть связаны с такой процедурой?

Бритьё лица: новый корейский тренд для гладкой и сияющей кожи
Фото: commons.wikimedia.org by AmirRezaHeidary, This file, CC BY-SA 4.0

Что такое бритьё лица?

Бритьё лица, или "дермапланинг", включает использование острого лезвия для удаления тонкого слоя мёртвых клеток эпидермиса и пушковых волосков. Основная цель этой процедуры — добиться гладкости кожи, улучшить её текстуру и помочь макияжу лучше ложиться. Кроме того, дермапланинг способствует более глубокому проникновению уходовых средств, что усиливает их эффект.

Почему это стало популярным?

Кореянки известны своей тщательной и многоступенчатой системой ухода за лицом. Они часто ищут новые методы улучшения его состояния. Бритьё лица обещает мгновенные результаты: гладкая, мягкая кожа без малейших признаков шероховатости. Это особенно важно в культуре, где ухоженный внешний вид высоко ценится.

Возможные негативные эффекты процедуры

  1. Если брить кожу неправильно, можно повредить её верхний слой, что приведёт к раздражению и воспалению.
  2. Использование нестерильных инструментов может вызвать инфекции.
  3. После бритья могут появиться вросшие волоски.
  4. В некоторых случаях удаление верхнего слоя кожи может вызвать гиперпигментацию, особенно если она подвергается воздействию солнца без защиты.

Как избежать негативных последствий?

Для минимизации рисков рекомендуется проводить процедуру у квалифицированного специалиста. Важно использовать только стерильные инструменты и следовать всем рекомендациям по уходу за кожей после процедуры, включая использование солнцезащитных средств.

Тренд на бритьё лица у кореянок — это стремление к идеальной коже, но он не лишён рисков. Важно тщательно взвесить все за и против перед тем, как решиться на такую процедуру. При правильном подходе бритьё лица может стать безопасной и эффективной частью ухода за кожей.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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