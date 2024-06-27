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Причины выпадения волос в области челки и пробора: почему это происходит и что делать

Причины выпадения волос в районе челки и пробора

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины сталкиваются с проблемой выпадения волос в наиболее заметных участках головы, таких как челка и пробор, что может вызывать беспокойство по поводу возможного образования залысин. Однако стоит знать, что более короткие и редкие волосы в этих зонах могут быть результатом генетических особенностей. Основной причиной выпадения в этих областях часто является неправильный уход. Тонкие волосы более уязвимы к агрессивным факторам, таким как частое использование фена, что ведет к их ломкости и создает видимость "голых" участков. Помимо этого, неправильное использование косметических средств и воздействие ультрафиолетовых лучей могут усугублять ситуацию, особенно летом, когда следует носить головные уборы для защиты.

Причины выпадения волос в районе челки и пробора
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В некоторых случаях выпадение волос может быть вызвано андрогенетической алопецией, при которой волосы чувствительны к тестостерону, что особенно заметно в области челки и пробора. В таких ситуациях рекомендуется консультация с трихологом для подбора подходящих средств. Также стоит учитывать, что с возрастом линия роста волос может подниматься, что естественно изменяет внешний вид лба.

Телогеновая алопеция, возникающая после стресса, болезни или приема антибиотиков, может вызывать временное выпадение волос, которое в основном заметно в области челки и пробора. Хотя это состояние временное, ускорить процесс восстановления можно с помощью специальных средств или процедур.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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