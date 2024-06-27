Почему уходовая косметика не работает: распространенные ошибки

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Почему уходовая косметика не приносит ожидаемого эффекта

1:18
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Многие женщины сталкиваются с ситуацией, когда даже самое дорогое средство для ухода за кожей лица или тела не приносит ожидаемого результата. Нередко причина кроется не в качестве продукта, а в способе его использования. Во-первых, важно строго следовать инструкциям по нанесению. Например, корейскую пенку нужно вспенивать перед нанесением, а продукты с коллагеном эффективнее работают на увлажненную кожу.

Почему уходовая косметика не приносит ожидаемого эффекта
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Во-вторых, порядок применения средств имеет большое значение. Дерматологи советуют наносить косметику от наиболее легких текстур к более плотным, чтобы обеспечить лучшее проникновение каждого продукта. Также многие средства, такие как сыворотки, нуждаются в "закрытии" кремом, чтобы действовать более эффективно.

Третья ошибка — неправильное хранение косметики. Многие активные ингредиенты, такие как витамин C, чувствительны к свету и воздуху и могут быстро разрушаться. Избегайте хранения уходовых средств на солнечном свету или в ванной комнате, где высокая температура может негативно сказаться на их свойствах. Лучше всего разместить косметику на туалетном столике вдали от прямых солнечных лучей и влажности.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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Почему уходовая косметика не приносит ожидаемого эффекта
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