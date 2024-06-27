Четыре косметических продукта для домашнего использования, способные заменить поход к косметологу

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Как заменить косметолога: топ-4 средства для домашнего ухода за кожей

1:26
Моя семья » Красота и стиль

Регулярные посещения косметолога могут серьезно ударить по бюджету, однако правильно подобранные средства для домашнего ухода позволят вам реже обращаться к специалистам. В вашем бьюти-арсенале должны быть следующие продукты: домашний пилинг, увлажняющий крем для кожи вокруг глаз, глиняные маски и правильно подобранный крем для лица.

Как заменить косметолога: топ-4 средства для домашнего ухода за кожей
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
  1. Домашний пилинг. При отсутствии серьезных проблем с кожей можно использовать энзимные пилинги и пилинги-скатки, которые эффективно обновляют кожу и не требуют посещения салона.
  2. Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз. Эта зона требует особого внимания, так как кожа здесь тонкая и быстро стареет. Регулярное использование питательного крема и очищение мицеллярной водой поможет замедлить появление морщин.
  3. Глиняные маски. Они идеально подходят для борьбы с воспалениями, гиперкератозом и улучшения цвета лица. Глиняные маски, особенно с голубой глиной, способствуют глубокому очищению и улучшению состояния проблемной кожи.
  4. Правильный крем для лица. Важно выбрать средство, соответствующее вашему типу кожи и её потребностям. Обсуждение с косметологом поможет понять, какие компоненты должны быть в креме, чтобы он эффективно решал проблемы вашей кожи.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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