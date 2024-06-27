Четыре косметических продукта для домашнего использования, способные заменить поход к косметологу

Как заменить косметолога: топ-4 средства для домашнего ухода за кожей

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Регулярные посещения косметолога могут серьезно ударить по бюджету, однако правильно подобранные средства для домашнего ухода позволят вам реже обращаться к специалистам. В вашем бьюти-арсенале должны быть следующие продукты: домашний пилинг, увлажняющий крем для кожи вокруг глаз, глиняные маски и правильно подобранный крем для лица.

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Домашний пилинг. При отсутствии серьезных проблем с кожей можно использовать энзимные пилинги и пилинги-скатки, которые эффективно обновляют кожу и не требуют посещения салона. Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз. Эта зона требует особого внимания, так как кожа здесь тонкая и быстро стареет. Регулярное использование питательного крема и очищение мицеллярной водой поможет замедлить появление морщин. Глиняные маски. Они идеально подходят для борьбы с воспалениями, гиперкератозом и улучшения цвета лица. Глиняные маски, особенно с голубой глиной, способствуют глубокому очищению и улучшению состояния проблемной кожи. Правильный крем для лица. Важно выбрать средство, соответствующее вашему типу кожи и её потребностям. Обсуждение с косметологом поможет понять, какие компоненты должны быть в креме, чтобы он эффективно решал проблемы вашей кожи.