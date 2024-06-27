Правила ухода за кожей шеи и декольте: советы косметолога Русиновой

Шея и декольте: советы эксперта по уходу за чувствительными участками кожи

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие склонны уделять коже лица больше внимания, чем коже шеи и декольте, хотя эта зона часто остаётся открытой и подвергается воздействию внешних факторов. Неправильный или недостаточный уход может привести к преждевременному старению, повреждениям от солнца и появлению морщин. Косметолог Мария Русинова подчеркивает важность регулярного и правильного очищения деликатной кожи шеи и декольте, предпочтительно с использованием мягких очищающих гелей или пенок, которые не вызывают раздражение. Важно также тщательно смывать средства тёплой водой и использовать противовоспалительные средства при необходимости.

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Для ухода за кожей в этих областях подходят кремы и сыворотки, которые используются для лица, но важно выбирать продукты с активными ингредиентами, такими как гиалуроновая кислота, морские пептиды и витамины С и Е, которые способствуют регенерации, улучшают эластичность и оказывают омолаживающее действие.

Не менее важна защита от солнца. Избегая длительного пребывания на солнце, особенно в часы наибольшей солнечной активности, и регулярно используя солнцезащитный крем, можно значительно снизить риски, связанные с UV-излучением. Планируя время на улице, старайтесь находиться в тени, что поможет сохранить кожу здоровой и молодой. По словам Марии, систематический уход за шеей и декольте должен включать не только очищение и увлажнение, но и адекватную защиту от солнца.