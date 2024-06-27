Парфюмерный этикет: правила использования духов в разных ситуациях

Чтобы не быть похожим на коллегу с сильно пахнущими духами или ухажера, переборщившего с ароматами, важно знать основы парфюмерного этикета. В офисе рекомендуется минимализм: лучше всего отказаться от парфюма в пользу естественной чистоты, достигаемой утренним душем и свежей одеждой. Если же без аромата не обойтись, подойдут легкие и ненавязчивые ароматы, такие как запахи холодного хлопка или легкие акватические ноты, которые не создают сильного шлейфа.
На свиданиях же парфюм является неотъемлемой частью образа, подчеркивающей индивидуальность и добавляющей изюминку встрече. Здесь можно выбрать теплые, сладкие ароматы ванили или розового перца, которые должен слышать только ваш партнер. Нанесение парфюма должно быть умеренным, чтобы избежать головной боли и неприятных воспоминаний.
На открытом воздухе подходят более свежие и легкие ароматы, а вечером можно использовать насыщенные ноты кофе или ягод.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.