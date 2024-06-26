Осторожно с ретинолом: правила использования косметики летом

Летом важно с особым вниманием относиться к использованию косметических средств с ретинолом, как подчеркнула технолог-разработчик Анастасия Новикова. Ретиноиды активизируют производство коллагена, помогают уменьшить морщины и обновляют клетки кожи.
Однако в летний период использование таких продуктов может увеличить чувствительность кожи к солнечным лучам, что повышает риск пигментации. Анастасия советует минимизировать использование ретинола днем и переходить на средства для вечернего ухода, а утром обязательно применять защиту SPF. Также не забывайте о шляпах или зонтах для дополнительной защиты от солнца.
Кроме того, салициловая и гликолевая кислоты также могут способствовать появлению пигментных пятен, поэтому при использовании AHA и BHA кислот необходимо быть особенно осторожными и всегда наносить солнцезащитный крем.
Середина июля — горячая пора для любителей выращивать томаты на своём участке. В это время активно формируются и наливаются соками будущие плоды. Чтобы обеспечить им наилучшие условия роста и получить крупные, сочные помидоры, рекомендуем провести одну важную процедуру.