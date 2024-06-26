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Осторожно с ретинолом: правила использования косметики летом

Стало известно, какую косметику следует использовать с осторожностью летом

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Летом важно с особым вниманием относиться к использованию косметических средств с ретинолом, как подчеркнула технолог-разработчик Анастасия Новикова. Ретиноиды активизируют производство коллагена, помогают уменьшить морщины и обновляют клетки кожи.

Стало известно, какую косметику следует использовать с осторожностью летом
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Однако в летний период использование таких продуктов может увеличить чувствительность кожи к солнечным лучам, что повышает риск пигментации. Анастасия советует минимизировать использование ретинола днем и переходить на средства для вечернего ухода, а утром обязательно применять защиту SPF. Также не забывайте о шляпах или зонтах для дополнительной защиты от солнца.

Кроме того, салициловая и гликолевая кислоты также могут способствовать появлению пигментных пятен, поэтому при использовании AHA и BHA кислот необходимо быть особенно осторожными и всегда наносить солнцезащитный крем.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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