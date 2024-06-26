Как заботиться о частях тела, которые стареют первыми: советы косметолога Степановой

Косметолог Анна Степанова поделилась рекомендациями по уходу за частями тела, которые первыми выдают возрастные изменения. Кожа рук, особенно кистей, очень чувствительна к внешним факторам и быстро стареет после 35 лет. Важно регулярно увлажнять её и использовать защитные кремы, особенно зимой, а также парафиновые ванночки.
Ягодицы тоже требуют внимания, так как склонны к накоплению жира и потере упругости. Эффективными будут антицеллюлитные средства, физические упражнения и массаж. Шея и декольте — ещё одна область, которая быстро теряет молодость из-за истончения кожи и исчезновения жирового слоя. Подходящий уход включает мягкие пилинги, например, на основе миндаля или молочной кислоты, и увлажнение кремами с алоэ для успокоения кожи.
Эти меры помогут эффективно бороться с признаками старения и сохранить кожу здоровой и молодой.
Середина июля — горячая пора для любителей выращивать томаты на своём участке. В это время активно формируются и наливаются соками будущие плоды. Чтобы обеспечить им наилучшие условия роста и получить крупные, сочные помидоры, рекомендуем провести одну важную процедуру.