Как заботиться о частях тела, которые стареют первыми: советы косметолога Степановой

Части тела, наиболее подверженные старению и методы их ухода

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Косметолог Анна Степанова поделилась рекомендациями по уходу за частями тела, которые первыми выдают возрастные изменения. Кожа рук, особенно кистей, очень чувствительна к внешним факторам и быстро стареет после 35 лет. Важно регулярно увлажнять её и использовать защитные кремы, особенно зимой, а также парафиновые ванночки.

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Ягодицы тоже требуют внимания, так как склонны к накоплению жира и потере упругости. Эффективными будут антицеллюлитные средства, физические упражнения и массаж. Шея и декольте — ещё одна область, которая быстро теряет молодость из-за истончения кожи и исчезновения жирового слоя. Подходящий уход включает мягкие пилинги, например, на основе миндаля или молочной кислоты, и увлажнение кремами с алоэ для успокоения кожи.

Эти меры помогут эффективно бороться с признаками старения и сохранить кожу здоровой и молодой.