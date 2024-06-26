Правила ухода за кожей рук: как сохранить молодость и красоту

Не пренебрегайте защитой от солнца: пять ключевых правил по уходу за кожей рук

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Руки могут выдать истинный возраст женщины, поэтому уход за ними должен быть столь же тщательным, как и за лицом. Косметолог Лиана Давыдова подчеркивает, что многочисленные факторы, включая мытье посуды, использование химических средств, воздействие ультрафиолета и стрессы, негативно сказываются на состоянии кожи рук. Она предлагает пять основных правил ухода за кожей рук.

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Во-первых, правильное мытье и сушка рук помогут избежать пересушивания кожи. Используйте мягкое мыло и избегайте горячей воды, после мытья тщательно высушите руки мягким полотенцем. Во-вторых, регулярное увлажнение поможет поддерживать эластичность кожи, особенно важно увлажнять кожу после контакта с водой и перед сном. Третье правило — отшелушивание, которое нужно проводить до двух раз в неделю, чтобы избежать раздражения. Четвертое правило — использование солнцезащитного крема, особенно важно обновлять его каждые 90 минут, если вы находитесь на улице. Последнее, но не менее важное — защита рук с помощью перчаток при выполнении домашних задач поможет предотвратить длительный контакт с агрессивными чистящими средствами.

Эти простые шаги помогут сохранить кожу рук молодой и здоровой на долгие годы.