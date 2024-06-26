Продукты, которые следует избегать после тренировки: советы фитнес-гуру

Избегайте этих продуктов после посещения спортзала

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Фитнес-эксперт Виталий Новиков подчеркивает важность правильного питания после физических нагрузок. Он рекомендует избегать соленых продуктов после тренировки, поскольку это может привести к отекам из-за быстрого восполнения потерянных солей и минералов. Вместо этого стоит обратить внимание на говядину, зеленые овощи и молоко.

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Также Новиков советует остерегаться продуктов с высоким содержанием сахара, включая молочный шоколад и батончики для похудения, которые часто содержат много сахара. Некоторые овощи, такие как морковь, сельдерей и огурцы, не рекомендуются сразу после тренировки, так как они не способствуют восстановлению сил. В качестве более подходящих продуктов после занятий можно выбирать морепродукты, йогурты и орехи.

Следует также избегать фруктов с высоким гликемическим индексом, таких как ананасы, бананы и арбуз, поскольку они могут замедлить достижение результатов в тренировочном процессе.