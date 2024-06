Путь к идеальной фигуре: как избавиться от живота

Однако даже у тех, кто ведет активный образ жизни и ограничивает себя в сладком, может оставаться нежелательный животик. Фитнес-тренер Наталья Романова объясняет, что причин появления жира на животе множество, включая неправильное питание, недостаток физических нагрузок, стресс и плохой сон.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported