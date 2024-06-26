Оптические иллюзии для коррекции силуэта

Советы стилиста Абабковой по созданию стройного образа

1:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Чтобы создать стройный силуэт и скрыть проблемные зоны, стилист Мария Абабкова рекомендует избегать контрастных сочетаний, крупных принтов и облегающей одежды в этих областях.

Фото: flickr.com by Bert Kaufmann is licensed under Creative Commons CC0 License

Вот несколько советов:

Носите просторные блузки и футболки, свободные брюки и джинсы.

Не заправляйте верхнюю одежду в брюки, так как это подчеркивает талию.

Избегайте контрастных цветов и крупных принтов, которые привлекают внимание к проблемным зонам.

Одежда не должна заканчиваться в самом широком месте фигуры.

Выбирайте одежду со свободным рукавом длиной до локтя, чтобы руки казались изящнее.

Не носите застегнутые кардиганы и пиджаки, так как это создает горизонтальные линии и утяжеляет верхнюю часть силуэта.

Используйте прием цветовой вертикали, создавая образ с одинаковыми или близкими по оттенку верхней и нижней частями.

Следуя этим советам, вы сможете создать оптические иллюзии, которые визуально скорректируют ваш силуэт и подчеркнут ваши достоинства.