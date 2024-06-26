Оптические иллюзии для коррекции силуэта
Советы стилиста Абабковой по созданию стройного образа
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Чтобы создать стройный силуэт и скрыть проблемные зоны, стилист Мария Абабкова рекомендует избегать контрастных сочетаний, крупных принтов и облегающей одежды в этих областях.
Фото: flickr.com by Bert Kaufmann is licensed under Creative Commons CC0 License
Вот несколько советов:
- Носите просторные блузки и футболки, свободные брюки и джинсы.
- Не заправляйте верхнюю одежду в брюки, так как это подчеркивает талию.
- Избегайте контрастных цветов и крупных принтов, которые привлекают внимание к проблемным зонам.
- Одежда не должна заканчиваться в самом широком месте фигуры.
- Выбирайте одежду со свободным рукавом длиной до локтя, чтобы руки казались изящнее.
- Не носите застегнутые кардиганы и пиджаки, так как это создает горизонтальные линии и утяжеляет верхнюю часть силуэта.
- Используйте прием цветовой вертикали, создавая образ с одинаковыми или близкими по оттенку верхней и нижней частями.
Следуя этим советам, вы сможете создать оптические иллюзии, которые визуально скорректируют ваш силуэт и подчеркнут ваши достоинства.
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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова