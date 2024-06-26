Вредные привычки в уходе за кожей: проверьте себя

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Пагубные привычки, которые вредят коже

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Моя семья » Красота и стиль

Чтобы сохранить здоровую и чистую кожу, необходимо избегать следующих распространенных вредных привычек:

Пагубные привычки, которые вредят коже
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
  • Делиться косметикой: бактерии, вызывающие прыщи, могут передаваться через совместное использование косметики, кистей и аппликаторов.
  • Вытирание пота грубым полотенцем: это раздражает кожу и способствует развитию прыщей. Используйте бумажные полотенца или чистый платок.
  • Сон с макияжем: макияж может забивать поры и вызывать высыпания. Перед сном обязательно смывайте его.
  • Безрассудный выбор средств: не все средства подходят для всех типов кожи. Изучайте состав продуктов и избегайте ингредиентов, которые могут вызвать раздражение или сухость.
  • Чрезмерное умывание: мытье кожи лица более двух раз в день лишает ее естественных масел и может привести к сухости и раздражению.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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