Вредные привычки в уходе за кожей: проверьте себя
Пагубные привычки, которые вредят коже
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Чтобы сохранить здоровую и чистую кожу, необходимо избегать следующих распространенных вредных привычек:
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- Делиться косметикой: бактерии, вызывающие прыщи, могут передаваться через совместное использование косметики, кистей и аппликаторов.
- Вытирание пота грубым полотенцем: это раздражает кожу и способствует развитию прыщей. Используйте бумажные полотенца или чистый платок.
- Сон с макияжем: макияж может забивать поры и вызывать высыпания. Перед сном обязательно смывайте его.
- Безрассудный выбор средств: не все средства подходят для всех типов кожи. Изучайте состав продуктов и избегайте ингредиентов, которые могут вызвать раздражение или сухость.
- Чрезмерное умывание: мытье кожи лица более двух раз в день лишает ее естественных масел и может привести к сухости и раздражению.
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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова