Как поддерживать здоровье и красоту ног в летнее время, чтобы сохранить свежесть и долговечность салонного педикюра

Пять советов по уходу за ногами летом: сохраните свежесть и красоту даже на пляже

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В летние месяцы ноги подвергаются значительной нагрузке, вызывая отек, боль и сухость. Чтобы поддерживать их здоровье и привлекательный внешний вид, следуйте этим советам:

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Холодные ванночки для ног: окуните ноги в ледяную воду на 5-10 минут для уменьшения отека и облегчения боли. Увлажните их после высушивания для сохранения мягкости и гибкости.

Обувь: носите обувь в общественных местах, чтобы защитить ноги от загрязнений и инфекций. Избегайте хождения босиком на горячих поверхностях.

Водонепроницаемая обувь: рассмотрите приобретение специальной обуви для водных видов спорта, например, неопреновых тапочек, для защиты от песка и улучшения сцепления.

Солнцезащитный крем: не пренебрегайте защитой ног от солнца, используя солнцезащитный крем при ношении открытой обуви.

Отшелушивание: удаляйте огрубевшую кожу на подошвах ног с помощью пемзы или пилочки, особенно уязвимых местах, таких как пятки и стороны стоп.