Руководство по нанесению парфюма: шесть рекомендаций для точных мест нанесения аромата

Шесть тайных мест для нанесения парфюма: как раскрыть аромат в полной мере

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Как вы наносите свой парфюм имеет огромное значение. Вот шесть ключевых мест, которые помогут аромату раскрыться в полной мере и подчеркнуть его индивидуальность.

Фото: PxHere by Mareefe is licensed under CC0 Public Domain

Зона за ушами: эти точки нагревают тонкую кожу, что помогает духам интенсивнее распространяться.

Внутренняя сторона локтя: аромат звучит ярче, обеспечивая возможность наслаждаться им весь день.

Волосы: нанесение на влажные волосы позволит аромату сохраниться дольше, распределившись по всей длине после расчесывания.

Живот: нанесение в области пупка добавляет сексуальности и возбуждающий эффект благодаря высокой температуре тела.

Задняя сторона коленей: во время ходьбы эта зона нагревается, что позволяет аромату проявиться сильнее.

Зона над губами: нанесение пары капель прямо над губами, под нос, позволит вам ощущать выбранный аромат, но стоит избегать переусердства, чтобы не потерять аппетит.