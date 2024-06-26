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Руководство по нанесению парфюма: шесть рекомендаций для точных мест нанесения аромата

Шесть тайных мест для нанесения парфюма: как раскрыть аромат в полной мере

1:03
Моя семья » Красота и стиль

Как вы наносите свой парфюм имеет огромное значение. Вот шесть ключевых мест, которые помогут аромату раскрыться в полной мере и подчеркнуть его индивидуальность.

Шесть тайных мест для нанесения парфюма: как раскрыть аромат в полной мере
Фото: PxHere by Mareefe is licensed under CC0 Public Domain
  • Зона за ушами: эти точки нагревают тонкую кожу, что помогает духам интенсивнее распространяться.
  • Внутренняя сторона локтя: аромат звучит ярче, обеспечивая возможность наслаждаться им весь день.
  • Волосы: нанесение на влажные волосы позволит аромату сохраниться дольше, распределившись по всей длине после расчесывания.
  • Живот: нанесение в области пупка добавляет сексуальности и возбуждающий эффект благодаря высокой температуре тела.
  • Задняя сторона коленей: во время ходьбы эта зона нагревается, что позволяет аромату проявиться сильнее.
  • Зона над губами: нанесение пары капель прямо над губами, под нос, позволит вам ощущать выбранный аромат, но стоит избегать переусердства, чтобы не потерять аппетит.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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