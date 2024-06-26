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Появление отёков в жаркую погоду: причины и эффективные методы борьбы

Почему летом возникают отёки и как с ними справиться?

2:24
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Летняя пора приносит множество радостей: долгожданный отпуск, солнечные дни и теплые вечера. Однако для многих людей это время года сопровождается неприятными явлениями, такими как отёки. Они могут появляться внезапно и доставлять значительный дискомфорт. Почему же летом так часто возникают отёки, и как с этим бороться? Давайте разберемся в основных причинах и методах профилактики этого распространенного летнего недуга.

Почему летом возникают отёки и как с ними справиться?
Фото: freepik.com by diana.grytsku is licensed under public domain

Жара и расширение сосудов

Одной из главных причин появления отёков летом является жара. Высокая температура приводит к расширению кровеносных сосудов, чтобы помочь телу остыть. Это может вызвать скопление жидкости в тканях, особенно в ногах и ступнях.

Нарушение водно-солевого баланса

В летний период мы больше потеем, что может привести к нарушению водно-солевого баланса. Организм пытается компенсировать потерю жидкости, удерживая воду в тканях, что и вызывает отёки.

Малоподвижный образ жизни

В жаркую погоду люди часто предпочитают меньше двигаться, чтобы избежать перегрева. Длительное сидение без движения может привести к застою крови в нижних конечностях, что способствует появлению отеков. Умеренная физическая активность помогут избежать этой проблемы.

Неправильное питание

Летом мы часто изменяем свой рацион, включая больше свежих фруктов и овощей. Питание, богатое солью и сахаром, нарушает баланс жидкости и приводит к отёкам.

Гормональные изменения

У женщин отёки могут быть связаны с гормональными изменениями, которые усиливаются в жаркую погоду. Менструальный цикл, беременность и гормональная терапия могут вызвать задержку жидкости.

Как избежать отёков летом?

  1. Пейте достаточное количество жидкости, чтобы поддерживать водный баланс.
  2. Ограничьте потребление соли и алкоголя, а также старайтесь включать в рацион больше продуктов, богатых калием, таких как бананы и шпинат.
  3. Регулярная физическая активность поможет уменьшить риск появления отеков.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам наслаждаться летними днями без неприятных последствий в виде отеков.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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