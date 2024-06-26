Модные и практичные образы для дождливой погоды

Верхняя одежда со специальной пропиткой, модели из нейлона и обработанной кожи, укороченные джинсы и юбки-миди помогут составить модный и практичный образ в дождливую погоду. Стилист-имиджмейкер Ольга Майорова поделилась советами о том, как стильно и комфортно одеваться во время осадков.
Ольга рекомендует укороченные или подвернутые джинсы в сочетании с белой футболкой, кардиганом и укороченным плащом или "курткой рабочего". Для защиты от дождя стоит дополнить образ кепкой и надеть закрытую обувь из плотных материалов, предпочтительно избегая замши.
Любительницам юбок рекомендуется выбирать модели длины миди, которые не намокнут подол и защитят от ветра. Туфли на невысоком каблуке или сапоги-слаучи будут отличным дополнением к образу.
Для холодной погоды Ольга предлагает сочетать костюмный жилет или свободный тренч с длиной миди, а также добавить дополнительный слой, например, пиджак или рубашку с джемпером. Для более расслабленного стиля можно выбрать джинсы багги, кроссовки, пуловер с V-образным вырезом и бомбер или тренч.
Важно приобрести верхнюю одежду со специальной пропиткой для защиты от дождя. Нейлон и обработанная кожа также будут хорошим выбором, поскольку устойчивы к непогоде. Вещи из шерсти, замши, вельвета или шелка лучше не носить в качестве верхнего слоя во время дождливой погоды из-за их способности быстро впитывать влагу.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.