Расслабляющий ритуал душа с эвкалиптом: секретная спа-процедура

Новый тренд в уходе за телом — душ с эвкалиптом

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вечерний душ становится не просто ежедневной гигиенической процедурой, а настоящим ритуалом расслабления и подготовки к сну. Теплая вода открывает поры кожи, обеспечивая глубокое проникновение действующих компонентов косметических средств. Но что если превратить обычное принятие душа в удивительную спа-процедуру, используя небольшой секрет, проверенный сотнями девушек за рубежом?

Фото: flickr. com by Sean McGrath is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Эвкалиптовый душ — это не просто ароматерапия, это целебный процесс, который приносит пользу вашему здоровью и красоте. Нет необходимости делать веник из эвкалипта или замачивать его в горячей воде. Просто подвесьте несколько веток свежего эвкалипта на насадку для душа, которые можно приобрести в флористических салонах. Листья эвкалипта, испаряясь при контакте с теплой водой, выделяют эфирные масла, обладающие антисептическими свойствами и способствующие улучшению состояния кожи и волос.

Эфирное масло эвкалипта богато витаминами и дубильными веществами, что делает его особенно полезным при простудных заболеваниях, заложенности носа, першении в горле. Кроме того, эвкалиптовый душ способствует расслаблению мышц, облегчает боли в суставах, улучшает кровообращение и состояние волос.

Однако стоит помнить о противопоказаниях. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным, кормящим женщинам и детям до 7 лет следует воздержаться от эвкалиптовых душей. Также необходимо провести тест на аллергическую реакцию перед использованием эфирного масла эвкалипта.