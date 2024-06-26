Оптимальный уход за кожей летом: секреты дерматолога

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Как принимать душ летом так, чтобы избежать дополнительного потоотделения

3:03
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Это был длинный и жаркий день, а вы уже второй раз идете в душ. Был бы и третий, но в офисе плескаться нельзя, а жаль. После утренней прогулки вы вспотели, и решили быстро ополоснуться, а теперь наступил конец дня, и вы готовы смыть с себя остатки дневной грязи (вместе с тревогами и проблемами). Но, каким бы освежающим ни был летний душ, его частое принятие в течение дня может нанести вред вашей коже — если только вы не будете следовать нескольким правилам, одобренным дерматологом.

Как принимать душ летом так, чтобы избежать дополнительного потоотделения
Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В целом, более частое принятие душа может привести к сухости кожи, поскольку вода лишает ее естественных масел. Это особенно важно для тех, у кого сухая или чувствительная кожа, но и для остальных полезно знать несколько простых правил.

Принимайте душ недолго. Как бы ни было приятно просто понежиться в душе, для кожи лучше, чтобы он был коротким. Важно, чтобы продолжительность душа была недолгой, примерно 5-10 минут, чтобы свести к минимуму длительное воздействие воды, которая может пересушить эпидермис. Когда мы интенсивно потеем, кожа и так теряет драгоценную влагу, не нужно усугублять ситуацию.

Избегайте слишком горячей воды. Летом это несложно, но убедитесь, что вы не принимаете горячий душ, который сильнее сушит кожу, чем теплый или прохладный. Хорошая новость заключается в том, что польза холодного душа для кожи не ограничивается собственно прохладой. Когда на кожу попадает холодная вода, организм усиливает кровоток, чтобы поддержать основную температуру и защитить жизненно важные органы, но при этом снижает скорость кровообращения в верхних слоях дермы. Кроме того, холодная вода помогает снять зуд, уменьшить воспаление и сузить поры — ваша кожа будет выглядеть более здоровой, как только вы выйдете из-под струй воды.

Используйте мягкое очищающее средство. Несмотря на то, что в жаркий день ваше тело может чувствовать себя отвратительно (липко, потно — брр!), вам не нужно использовать сильное мыло, чтобы очистить себя от пота и грязи. Поскольку мыло имеет более высокий pH, чем ваша кожа, оно может лишить дерму естественных масел и липидов и оставить ее сухой и раздраженной.

Вытрите тело насухо. Чтобы сохранить как можно больше естественной влаги, лучше всего вытираться насухо похлопывающими движениями, а не энергично растирать кожу. Или просто накиньте хлопковый пушистый халат и позвольте ему впитать излишки воды.

Нанесите увлажняющий крем. Наконец, не забудьте вернуть коже влагу с помощью лосьона или крема для тела. Лучше всего подойдут те, которые содержат глубоко проникающие элементы наподобие гиалуроновой кислоты. А вот тяжелые формулы с большим количеством питательных масел лучше оставить до зимы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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