Летние топы 2024: тренды и рекомендации

Стилист поделилась списком самых модных топов на 2024 года

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Ирина Эриксон, стилист и основатель школы стиля, поделилась своими взглядами на модные топы, которые будут актуальны в летний сезон 2024 года. Она выделила три основные тенденции: крафт, женственность и ретро, отметив, что эти направления будут популярны не один год. В частности, она подчеркнула важность выбора топов в технике кроше, объединяющих тренды на хендмейд и ретро, при этом призывая обращать внимание на женственность таких моделей.

Фото: unsplash.com by Jesse Uli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 о всеобщем общественном достоянии

Эриксон также упомянула топы с открытыми плечами, воланами, драпировками и рюшами, отметив особую востребованность моделей со свисающими воланами разной длины. Она подчеркнула, что такие вещи не только уместны у воды, но и в городской среде. Для ценителей более базовых моделей, стилист порекомендовала обратить внимание на "майки-алкоголички", предпочтительно с широкими лямками или декором.

Эриксон также обратила внимание на модели с вырезом, близким к горлу, отметив, что контрастная отделка выреза придаст образу динамики и движения, омолаживая его. В контексте моды 2024 года, стилист отметила возможность использования верха от купальника спортивного вида или бандо в качестве топа, однако предупредила о необходимости соблюдения городской этики.

Она также упомянула льняные жилетки, подчеркнув, что их следует носить на голое тело, а не поверх другой одежды. В заключение, Эриксон отметила актуальность топов-корсетов из денима как еще один тренд 2024 года. Она также подчеркнула интересность носить две контрастные базовые майки одну поверх другой для создания стильного образа, как сообщает Москва 24.