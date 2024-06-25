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Летние топы 2024: тренды и рекомендации

Стилист поделилась списком самых модных топов на 2024 года

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Ирина Эриксон, стилист и основатель школы стиля, поделилась своими взглядами на модные топы, которые будут актуальны в летний сезон 2024 года. Она выделила три основные тенденции: крафт, женственность и ретро, отметив, что эти направления будут популярны не один год. В частности, она подчеркнула важность выбора топов в технике кроше, объединяющих тренды на хендмейд и ретро, при этом призывая обращать внимание на женственность таких моделей.

Стилист поделилась списком самых модных топов на 2024 года
Фото: unsplash.com by Jesse Uli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 о всеобщем общественном достоянии

Эриксон также упомянула топы с открытыми плечами, воланами, драпировками и рюшами, отметив особую востребованность моделей со свисающими воланами разной длины. Она подчеркнула, что такие вещи не только уместны у воды, но и в городской среде. Для ценителей более базовых моделей, стилист порекомендовала обратить внимание на "майки-алкоголички", предпочтительно с широкими лямками или декором.

Эриксон также обратила внимание на модели с вырезом, близким к горлу, отметив, что контрастная отделка выреза придаст образу динамики и движения, омолаживая его. В контексте моды 2024 года, стилист отметила возможность использования верха от купальника спортивного вида или бандо в качестве топа, однако предупредила о необходимости соблюдения городской этики.

Она также упомянула льняные жилетки, подчеркнув, что их следует носить на голое тело, а не поверх другой одежды. В заключение, Эриксон отметила актуальность топов-корсетов из денима как еще один тренд 2024 года. Она также подчеркнула интересность носить две контрастные базовые майки одну поверх другой для создания стильного образа, как сообщает Москва 24.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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