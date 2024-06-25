Пять продуктов для идеального загара: как питание влияет на красоту вашей кожи

Пять продуктов, способствующих получению равномерного и красивого загара

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Загар зависит не только от солнцезащитных средств и времени пребывания на солнце, но и от вашего рациона. Включение в диету определённых продуктов способствует равномерному распределению и выработке меланина, что обеспечивает красивый и ровный загар. Продукты, богатые тирозином и триптофаном, такие как морковь и абрикосы, ускоряют производство меланина.

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Витамин Е, содержащийся в зелёных овощах, увлажняет кожу и защищает её от солнечных ожогов, а селен помогает добиться желаемого оттенка загара и предотвращает отёки. Морковь, благодаря своему высокому содержанию бета-каротина, ускоряет появление и углубляет тон загара, а также может быть добавлена в салаты или смузи.

Абрикосы и персики, богатые витаминами и селеном, помогают быстро достичь равномерного золотистого оттенка кожи, минуя стадию покраснения. Томаты, содержащие ликопин и витамины группы В, защищают кожу от ультрафиолетовых лучей, а салат из томатов перед походом на пляж усиливает действие солнцезащитных кремов.

Зелёные овощи, такие как брокколи, шпинат и петрушка, насыщенные бета-каротином, помогают сохранить загар дольше. Арбуз и дыня, как основные источники жидкости летом, увлажняют кожу и предотвращают сухость после солнечных ванн, при этом защищая кожу и усиливая тёмный тон загара.