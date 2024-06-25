Как усилить и сохранить аромат парфюма на весь день: простой трюк с вазелином

Как неприятно, когда новый парфюм быстро выветривается, и приходится носить флакончик с собой для обновления аромата! Однако существует простой способ сделать любые духи более стойкими. Используйте вазелин, чтобы усилить и продлить запах вашего любимого парфюма.
Нанесите немного вазелина на запястья и внутреннюю часть локтей — места, где вены расположены ближе к поверхности кожи, что способствует лучшему распространению аромата за счет тепла вашего тела. После этого распылите на эти зоны парфюм.
Вазелин действует как увлажняющая основа-закрепитель, делая кожу более влажной, на которой духи раскрываются и дольше сохраняют свой аромат. Таким образом, вазелин поможет вам наслаждаться любимым ароматом в течение всего дня без необходимости его обновления.
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