Как усилить и сохранить аромат парфюма на весь день: простой трюк с вазелином

Как сохранить аромат парфюма на весь день

0:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Как неприятно, когда новый парфюм быстро выветривается, и приходится носить флакончик с собой для обновления аромата! Однако существует простой способ сделать любые духи более стойкими. Используйте вазелин, чтобы усилить и продлить запах вашего любимого парфюма.

Фото: unsplash.com by Кристофер Кэмпбелл is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Нанесите немного вазелина на запястья и внутреннюю часть локтей — места, где вены расположены ближе к поверхности кожи, что способствует лучшему распространению аромата за счет тепла вашего тела. После этого распылите на эти зоны парфюм.

Вазелин действует как увлажняющая основа-закрепитель, делая кожу более влажной, на которой духи раскрываются и дольше сохраняют свой аромат. Таким образом, вазелин поможет вам наслаждаться любимым ароматом в течение всего дня без необходимости его обновления.