Почему парфюм может вызывать головную боль: разбираемся в причинах и находим решения

Парфюмерия и головные боли: в чем причина дискомфорта

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Представьте ситуацию: вы долго мечтали о покупке определённого аромата, нашли его и приобрели за значительную сумму, но после использования у вас начинается головная боль. Аналогично, голова может начать болеть и от аромата парфюма вашей коллеги. Почему так происходит?

Фото: PxHere by Mareefe is licensed under CC0 Public Domain

Головная боль может вызываться множеством факторов, включая воздействие сильных запахов. Специалист по парфюмерии Надежда Дроздова объясняет, что некоторые ингредиенты в духах, такие как синтетические консерванты гераниол и бензилбензоат, являются мощными аллергенами и могут провоцировать головные боли, особенно если аромат содержит ноты, на которые у вас аллергия. Также существует проблема перенасыщения ароматами из-за большого количества ароматизированных продуктов в повседневной жизни. Чтобы избежать головной боли, можно использовать продукты с более лёгким ароматом, такие как мисты или ароматизированные гели для душа.

Кроме того, существует теория о генетической памяти, которая предполагает, что некоторые запахи могут вызывать головные боли из-за наследственной чувствительности, передаваемой из поколения в поколение.