Домашние солнцезащитные средства с SPF: простые рецепты для вашей кожи

Когда солнце уже активно светит, важно начать использовать средства с SPF для защиты кожи. Необязательно покупать дорогие кремы, поскольку солнцезащитные средства можно изготовить в домашних условиях. Вот несколько эффективных рецептов: нанесите питательную маску за полчаса до выхода из дома, смешав сырой желток, оливковое масло и сок лимона, что поможет защитить кожу от солнечных лучей.
Для жирной или комбинированной кожи подойдет настой из огуречных семян, замоченных в водке, который не только защитит, но и осветлит кожу. Подготовьте крем, соответствующий вашему типу кожи, используя травяные настои и масла, а также оксид цинка для защиты от UV-лучей. Для защиты от загара смешайте масло кокоса, ши или какао с оксидом цинка, добавив витамин Е и эфирные масла по желанию.
Омолаживающий крем с маслами какао и авокадо, а также семян малины и оксидом цинка обеспечит защиту от солнца и улучшит состояние кожи.
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