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Как избежать ошибок в макияже, которые визуально уменьшают глаза: советы визажистов

Три распространённые ошибки в макияже, из-за которых глаза кажутся меньше

1:08
Моя семья » Красота и стиль

Даже выразительные глаза могут потерять свою привлекательность из-за неподходящего макияжа, который совершают многие женщины, стремясь к идеальному образу. Визажисты подсказывают, как избежать ошибок, визуально уменьшающих глаза. Важно использовать щипцы для завивки ресниц, особенно перед важными событиями, чтобы придать глазам открытый и распахнутый вид, поскольку даже лучшая тушь может не справиться с этой задачей без предварительной подкрутки ресниц.

Три распространённые ошибки в макияже, из-за которых глаза кажутся меньше
Фото: freepik.com by ArthurHidden is licensed under public domain

Избегайте подводки нижнего века темным карандашом, который визуально уменьшает глаза, особенно если они и так маленькие. Вместо этого используйте светлые оттенки, например, персиковый, чтобы освежить взгляд и сделать его более выразительным.

Осторожно применяйте технику "смоки-айз" с матовыми тенями, особенно если у вас нависшее веко, так как слишком темные оттенки могут еще больше сузить глаз. Вместо этого добавьте сияние, используя блестящие тени для акцента на середине века, чтобы визуально увеличить глаза.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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