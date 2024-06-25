Как избежать ошибок в макияже, которые визуально уменьшают глаза: советы визажистов

Три распространённые ошибки в макияже, из-за которых глаза кажутся меньше

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Даже выразительные глаза могут потерять свою привлекательность из-за неподходящего макияжа, который совершают многие женщины, стремясь к идеальному образу. Визажисты подсказывают, как избежать ошибок, визуально уменьшающих глаза. Важно использовать щипцы для завивки ресниц, особенно перед важными событиями, чтобы придать глазам открытый и распахнутый вид, поскольку даже лучшая тушь может не справиться с этой задачей без предварительной подкрутки ресниц.

Фото: freepik.com by ArthurHidden is licensed under public domain

Избегайте подводки нижнего века темным карандашом, который визуально уменьшает глаза, особенно если они и так маленькие. Вместо этого используйте светлые оттенки, например, персиковый, чтобы освежить взгляд и сделать его более выразительным.

Осторожно применяйте технику "смоки-айз" с матовыми тенями, особенно если у вас нависшее веко, так как слишком темные оттенки могут еще больше сузить глаз. Вместо этого добавьте сияние, используя блестящие тени для акцента на середине века, чтобы визуально увеличить глаза.