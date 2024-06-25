Как избежать ошибок в макияже, которые визуально уменьшают глаза: советы визажистов

Даже выразительные глаза могут потерять свою привлекательность из-за неподходящего макияжа, который совершают многие женщины, стремясь к идеальному образу. Визажисты подсказывают, как избежать ошибок, визуально уменьшающих глаза. Важно использовать щипцы для завивки ресниц, особенно перед важными событиями, чтобы придать глазам открытый и распахнутый вид, поскольку даже лучшая тушь может не справиться с этой задачей без предварительной подкрутки ресниц.
Избегайте подводки нижнего века темным карандашом, который визуально уменьшает глаза, особенно если они и так маленькие. Вместо этого используйте светлые оттенки, например, персиковый, чтобы освежить взгляд и сделать его более выразительным.
Осторожно применяйте технику "смоки-айз" с матовыми тенями, особенно если у вас нависшее веко, так как слишком темные оттенки могут еще больше сузить глаз. Вместо этого добавьте сияние, используя блестящие тени для акцента на середине века, чтобы визуально увеличить глаза.
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