Как исправить слишком светлый тональный крем: пять методов, чтобы добиться идеального оттенка

Думаете, вы нашли идеальный оттенок тонального крема, а потом обнаружили, что он слишком светлый? Это распространенная проблема, но не стоит отчаиваться. Вот несколько эффективных методов от stylecraze.com, чтобы адаптировать тональный крем под ваш оттенок кожи.

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.