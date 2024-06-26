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Солнцезащитный крем и прыщи: как выбрать безопасное средство для проблемной кожи?

Как выбрать солнцезащитное средство для кожи, склонной к акне?

2:37
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Может ли солнцезащитный крем вызывать прыщи? Да, некоторые средства действительно могут способствовать появлению акне. Однако это не значит, что следует отказываться от использования солнцезащитного крема. Защита от ультрафиолетовых лучей крайне важна для здоровья кожи. Портал stylecraze.com рассказывает, как выбирать солнцезащитные средства, чтобы минимизировать риск высыпаний.

Как выбрать солнцезащитное средство для кожи, склонной к акне?
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Влияние солнцезащитного крема на кожу

Некоторые солнцезащитные кремы могут забивать поры, что способствует образованию прыщей. Это часто происходит из-за наличия в составе средства консервантов, ароматизаторов и смягчающих веществ, которые могут вызывать раздражение. Также неправильное хранение крема, например, в условиях высокой температуры, может разрушать его активные ингредиенты, делая средство менее эффективным и способствуя высыпаниям.

Ингредиенты, вызывающие прыщи

  1. Комедогенные масла: масло какао, зародышей пшеницы, соевое и кокосовое могут закупоривать поры, вызывая акне.
  2. Минеральные масла и силиконы: эти компоненты препятствуют выходу пота и грязи, что может привести к воспалениям и высыпаниям.
  3. Бензофеноны: Оксибензон и авобензон, часто встречающиеся в солнцезащитных кремах, могут вызывать аллергические реакции и раздражение кожи.
  4. ПАБК и другие химические вещества: парааминобензойная кислота и метоксициннамат могут провоцировать высыпания на чувствительной коже.
  5. Пчелиный и растительные воски: хотя они полезны для большинства типов кожи, для склонной к акне они могут быть комедогенными.

Как выбрать солнцезащитный крем для склонной к акне кожи?

  • Ищите надпись "некомедогенный": это означает, что продукт был протестирован и не забивает поры.
  • Отдавайте предпочтение минеральным фильтрам: цинк оксид и диоксид титана менее склонны вызывать раздражения и высыпания.
  • Избегайте ароматизаторов и консервантов: они могут вызвать раздражение и аллергические реакции.
  • Выбирайте легкие формулы: гелевые или флюидные текстуры с меньшей вероятностью забьют поры.
  • Проверяйте состав: избегайте продуктов с вышеуказанными комедогенными ингредиентами.

Подбирая правильный солнцезащитный крем, можно защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и избежать появления прыщей.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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