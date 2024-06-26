Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Леонид Каневский удивился популярности программы "Следствие вели…" среди молодёжи
Эксперты рассказали, как работает телемедицина в ДМС
Таиланд стал лидером отдыха для россиян в 2024 году
Виктория Боня рассказала о расходах на горную экипировку
Васту-консультант поделился секретами гармоничного интерьера
Причины, почему после еды появляется усталость
Как вкусно запечь овощи на гриле
Чемпионка России дала советы тем, кто впервые готовится к триатлонному старту
Эти рекомендации помогут сконцентрироваться на важных задачах в течение рабочего дня
Солёная вода для ухода за кожей: ключевые преимущества и способы применения

Пять полезных свойств солёной воды для ухода за кожей

2:37
Моя семья » Красота и стиль

Солёная вода стала популярным компонентом для ухода за кожей, обретя популярность благодаря своим многочисленным полезным свойствам и натуральному происхождению. Этот ингредиент можно найти в различных косметических продуктах и процедурах для лица. Сегодня мы с stylecraze.com рассмотрим пять ключевых преимуществ использования солёной воды для ухода за кожей и способы ее применения.

Пять полезных свойств солёной воды для ухода за кожей
Фото: commons.wikimedia.org by Drevo61 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Полезные свойства солёной воды

Лечение кожных заболеваний

Соленая морская вода богата минералами, такими как кальций, магний и калий, которые известны своими целебными свойствами.  Например, исследования показывают, что ванны с этим ингредиентом могут значительно уменьшить тяжесть псориаза.

Борьба с акне

Соленая вода обладает противомикробными свойствами, которые могут помочь в борьбе с бактериями, вызывающими прыщи. Она способствует очищению пор и сужению их, что может уменьшить воспаления и улучшить общее состояние кожи.

Избавление от пигментации

Минералы в соленой воде, такие как сера, могут помочь в борьбе с пигментацией и пятнами на коже. В сочетании с воздействием солнечных лучей она может способствовать регенерации эпидермиса и уменьшению видимости пятен.

Эффект отшелушивания

Соль является отличным натуральным отшелушивающим средством, которое помогает удалять омертвевшие клетки и стимулирует обновление эпидермиса. Это особенно полезно для сохранения гладкости и мягкости кожи.

Тонизирующее действие

Соленая вода способствует стягиванию и очищению поры, а также улучшает цвет лица. 

Как использовать солёную воду для ухода за кожей?

Противовоспалительная маска

Смешайте чайную ложку морской соли с водой и медом до получения пасты. Нанесите маску на очищенную кожу лица, избегая области вокруг глаз. Оставьте на 10 минут, затем смойте теплой водой.

Тоник для лица

Растворите одну столовую ложку морской соли в одном стакане теплой воды. Добавьте несколько капель любого эфирного масла по желанию. Перелейте раствор в флакон с распылителем. Протирайте лицо тоником после умывания.

Итак, использование соленой воды в уходе может принести много пользы, но важно следить за ее концентрацией и применением в соответствии с индивидуальными потребностями кожи.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Стало известно, в какую страну отправил учиться детей певец Филипп Киркоров

Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.

Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Чулпан Хаматова развеяла слухи о том, что она никому не нужна в Латвии
Чулпан Хаматова назвала настоящую причину своего увольнения из Нового Рижского театра
Как чистотел может защитить ваш сад и огород от вредителей и болезней
Стрелкование лука: почему это происходит и как защитить урожай от потерь
Применение авиабомб ФАБ-3000 на спецоперации себя оправдает Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Почему прогрев двигателя летом — секрет долгой жизни вашего авто
Раз и навсегда избавьтесь от колорадских жуков: просто используйте горчичный порошок
Как правильно подкармливать огурцы в июле, чтобы получить богатый урожай
Как правильно подкармливать огурцы в июле, чтобы получить богатый урожай
Последние материалы
Как вкусно запечь овощи на гриле
Чемпионка России дала советы тем, кто впервые готовится к триатлонному старту
Эти рекомендации помогут сконцентрироваться на важных задачах в течение рабочего дня
Эксперт объяснил различия между премиальными и экономичными шинами на рынке
Вот, что делать, если смородина перестала плодоносить
Орлова обвинила женщин в том, что они живут с алкоголиками и агрессивными людьми
Стало известно, кому нельзя заводить кошек
Как выбрать солнцезащитное средство для кожи, склонной к акне?
Что нужно знать каждому при заключении договора страхования недвижимости
Жизнь вокруг ствола: 7 идей, как преобразить заброшенные приствольные круги
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников