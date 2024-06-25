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Чрезмерное употребление лимонной воды: шесть побочных эффектов и как их избежать

Как чрезмерное употребление лимонной воды влияет на здоровье?

2:48
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Лимонная вода пользуется популярностью благодаря своему освежающему вкусу и потенциальным преимуществам для здоровья и похудения. Однако из-за своей кислотности её чрезмерное потребление может привести к неприятным побочным эффектам. Портал stylecraze.com рассказывает, как избежать негативных последствий, связанных с чрезмерным употреблением лимонной воды.

Как чрезмерное употребление лимонной воды влияет на здоровье?
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

1. Повреждение зубной эмали

Чрезмерное потребление лимонной воды может привести к кислотной деминерализации зубной эмали, что вызывает её эрозию и гиперчувствительность. Для предотвращения этого рекомендуется пить напиток через соломинку и чистить зубы не сразу после её употребления, а через некоторое время.

2. Риск солнечных ожогов

Попадание лимонного сока на кожу перед выходом на солнце может вызвать фитофотодерматит, проявляющийся волдырями и темными пятнами. Псоралены, содержащиеся в напитке, взаимодействуют с уф-лучами, вызывая серьёзные ожоги. Поэтому стоит избегать контакта лимонного сока с кожей перед солнечными ваннами.

3. Усиление язв

Лимонная кислота может усугубить существующие язвы во рту и даже вызвать новые. Чтобы избежать этого, рекомендуется не употреблять лимоны и цитрусовые, пока воспаления полностью не заживут.

4. Усиление изжоги

Хотя лимонная вода может улучшить пищеварение, она также может спровоцировать изжогу или кислотный рефлюкс. Важно проконсультироваться с врачом перед употреблением этого напитка, если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

5. Провокация мигреней

Цитрусовые могут вызывать мигрени из-за аллергической реакции на тирамин, содержащийся в них. Людям, склонным к сильным головным болям, стоит ограничить употребление лимонов.

6. Частое мочеиспускание

Излишнее потребление лимонной воды может привести к частому мочеиспусканию и даже к обезвоживанию. Важно поддерживать баланс электролитов и не превышать рекомендованную суточную дозировку напитка.

Какова рекомендуемая дозировка лимонной воды?

Оптимальная дозировка лимонной воды варьируется в зависимости от возраста и здоровья человека. Согласно неофициальным данным, безопасным считается потребление одного-двух стаканов (около 300 мл) лимонной воды в день.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете наслаждаться лимонной водой без негативных последствий для здоровья.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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