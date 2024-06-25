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Появление растяжек у подростков: причины, симптомы и эффективные способы борьбы

Растяжки у подростков: как с ними бороться?

2:47
Моя семья » Красота и стиль

Растяжки у подростков встречаются столь же часто, как и у взрослых. Изменения, происходящие в теле после полового созревания, могут привести к их появлению.  Портал stylecraze.com рассказывает, как бороться с растяжками у подростков и что предпринять для их профилактики.

Растяжки у подростков: как с ними бороться?
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Нормально ли для подростков иметь растяжки?

Да, появление растяжек у подростков абсолютно нормально. Около 40% мальчиков и 70% девочек сталкиваются с этой проблемой. В период полового созревания гормональные изменения вызывают резкий рост тела, что и приводит к растяжению кожи и появлению стрий на бедрах, ягодицах, животе, груди, спине и других местах.

Симптомы растяжек у подростков

  • Красных или фиолетовых линий на коже, которые со временем светлеют.
  • Зуда и дискомфорта, особенно на начальных стадиях.
  • Вмятин и изменений текстуры кожи на пораженных участках.
  • Области растяжек обычно включают бедра, ягодицы, живот, грудь, спину и верхняя часть рук.

Как появляются растяжки у подростков?

Растяжки, или стрии, возникают из-за быстрого растяжения кожи, что приводит к повреждению коллагеновых и эластиновых волокон. В подростковом возрасте это может быть вызвано быстрым ростом, колебаниями веса, гормональными изменениями и другими факторами, такими как использование стероидов или ожирение.

Как бороться с растяжками у подростков?

Упражнения

Регулярная физическая активность помогает поддерживать тонус тела и предотвращает чрезмерное растяжение кожи, что снижает риск появления стрий.

Гидратация

Поддержание уровня жидкости в организме важно для здоровья кожи. Питье достаточного количества воды делает её более эластичной и устойчивой к растяжению.

Увлажнение

Регулярное использование увлажняющих кремов и лосьонов помогает поддерживать кожу мягкой и эластичной, что уменьшает риск появления растяжек.

Солнцезащитный крем

Использование солнцезащитного крема помогает защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, что предотвращает ухудшение состояния растяжек.

Сбалансированное питание

Правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья кожи. Употребление витаминов и питательных веществ способствует поддержанию оптимального веса и предотвращает появление растяжек.

Следуя этим рекомендациям, можно уменьшить проявление растяжек и сделать их менее заметными.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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