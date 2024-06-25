Как адаптировать макияж для зрелой кожи: профессиональные советы и трюки

Макияж для зрелой кожи: советы и трюки от профессионального визажиста

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Макияж для кожи после 35 лет требует особого подхода, о чём рассказала визажист Александра Тюрина. Важно использовать консилер, так как с возрастом кожа под глазами истончается, а тёмные круги становятся более заметными. Александра подчеркивает, что консилер должен быть на полтона светлее кожи лица.

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Тональное средство следует выбирать с лёгкой текстурой, чтобы не подчёркивать изменения рельефа кожи и возрастные изменения. Легкие флюиды или эмульсии с светоотражающими частицами помогут выровнять цвет лица и добавить ему сияние. Особое внимание следует уделить макияжу губ, особенно после 40 лет.

Визажист советует подготовить губы, используя скраб и бальзам, а затем выбрать помаду светлых оттенков, близких к натуральному цвету губ, чтобы освежить макияж без лишних усилий.