Как сохранить молодость шеи: рекомендации косметолога для борьбы с преждевременным старением кожи

Какие методы профилактики морщин на шее рекомендует косметолог

0:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-косметолог Виктория Ощепкова рассказала о нескольких факторах, которые вызывают преждевременное старение кожи на шее, включая ультрафиолет, недостаток влаги, возраст и другие внешние воздействия. Она предложила несколько способов, как замедлить появление морщин в этой области.

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В первую очередь, нужно защитить кожу от солнца с помощью SPF-крема. Также важно увлажнять кожу ежедневно, использовать сбалансированный рацион и отказаться от курения. Упражнения для шеи и массаж также помогут сохранить кожу упругой и красивой. Косметолог также рекомендует отказаться от тугих шарфов и украшений, чтобы избежать натяжения на кожу шеи.

Если следовать этим рекомендациям, можно сохранить молодость и красоту кожи на шее на долгие годы.