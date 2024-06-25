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Как сохранить молодость шеи: рекомендации косметолога для борьбы с преждевременным старением кожи

Какие методы профилактики морщин на шее рекомендует косметолог

0:52
Моя семья » Красота и стиль

Врач-косметолог Виктория Ощепкова рассказала о нескольких факторах, которые вызывают преждевременное старение кожи на шее, включая ультрафиолет, недостаток влаги, возраст и другие внешние воздействия. Она предложила несколько способов, как замедлить появление морщин в этой области.

Какие методы профилактики морщин на шее рекомендует косметолог
Фото: flickr.com by danabooo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В первую очередь, нужно защитить кожу от солнца с помощью SPF-крема. Также важно увлажнять кожу ежедневно, использовать сбалансированный рацион и отказаться от курения. Упражнения для шеи и массаж также помогут сохранить кожу упругой и красивой. Косметолог также рекомендует отказаться от тугих шарфов и украшений, чтобы избежать натяжения на кожу шеи.

Если следовать этим рекомендациям, можно сохранить молодость и красоту кожи на шее на долгие годы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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