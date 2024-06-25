Прически, которые могут негативно воздействовать на состояние волос

Часто считается, что окрашивание является наиболее агрессивной процедурой для волос. Однако регулярные прически также могут нанести значительный вред волосам и коже головы. Некоторые из них включают начесы, высокий хвост и пучки, а также завивку.
Начесы, хоть и получили новое дыхание, все еще могут нанести вред волосам из-за изменения структуры волос и использования средств для укладки с сильной фиксацией. Высокий хвост и пучки, несмотря на популярность, могут нарушить нормальное кровообращение и перенапрячь корни волос, особенно если делать их ежедневно. Что касается завивки, процедура может быть травматичной для волос, приводя к потере блеска, ломкости и секущимся кончикам.
Важно помнить, что даже простые прически могут оказать негативное воздействие на состояние волос, поэтому следует быть осторожным при выборе укладки и ухаживать за волосами регулярно.
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